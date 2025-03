Daedalic presenta l'avventura The Fading of Nicole Wilson

Daedalic Entertainment ha unito le forze con lo studio italiano One-O-One Games e insieme hanno presentato The Fading of Nicole Wilson, una nuova avventura narrativa dagli autori di The Suicide of Rachel Foster.

In questa avventura folk horror seguiremo le vicende dell’adolescente Brit, la quale ha accettato un lavoro di caccia ai fantasmi presso l’inquietante Timberline Hotel, sperando di ottenere fama. Ma quando il suo datore di lavoro viene ricoverato in ospedale, deve indagare da sola. Armata della sua videocamera e del suo equipaggiamento paranormale, scopre una serie di indizi inquietanti che alludono a una verità molto più sinistra e tuttora ignota nella storia dell’hotel.

Così come nel precedente videogioco degli stessi sviluppatori, anche The Fading of Nicole Wilson potrà contare sulla presenza dell’audio binaurale per aumentare il coinvolgimento del giocatore, così da fondere l’horror basato sulle leggende popolari con una narrazione emozionante e con personaggi imperfetti ma comprensibili.

Non è ancora stata resa nota la data di uscita definitiva, ma sappiamo che il gioco farà capolino su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2025.