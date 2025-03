Cyanide annuncia l'action stealth Styx: Blades of Greed

Torna l’irriverente goblin Styx in Blades of Greed, un nuovo capitolo della serie di action a sfondo stealth sviluppata da Cyanide Studio e prodotta da Nacon.

Questa volta, il protagonista perseguirà i suoi obiettivi al comando della propria ciurma. A bordo del suo dirigibile, Styx e il suo equipaggio danno la caccia a una nuova, misteriosa fonte di energia: il Quarzo. Nel corso del viaggio all’insegna dell’astuzia incontreremo volti familiari e altri personaggi eccentrici, mentre dovremo evitare le trappole piazzate dall’Inquisizione. Questa avventura segna l’inizio della Grande Guerra, nonché la fondazione della Mano Nera, il gruppo di mercenari al centro degli eventi di Of Orcs and Men, il videogioco di ruolo del 2012 che ha dato il via a questa fortunata serie.

In Blades of Greed avremo la possibilità esplorare liberamente tre vasti ambienti aperti: The Wall, che segna il confine con il mondo umano; il rigoglioso villaggio degli Orchi di Turquoise Dawn e le rovine della capitale elfica, Akenash. Viene inoltre introdotta una nuova progressione in stile metroidvania, dove ogni strumento sbloccato permetterà di accedere ad aree in precedenza irraggiungibili.

Styx: Blades of Greed verrà pubblicato su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S nell’ultimo trimestre del 2025. Ulteriori informazioni sul gioco verranno diffuse prossimamente.