Annunciato Cthulhu: The Cosmic Abyss per PC e console

Nacon e Big Bad Wolf, lo studio responsabile dello sviluppo di The Council e Vampire: The Masquerade Swansong, hanno presentato l’avventura investigativa Cthulhu: The Cosmic Abyss per PC e console.

Ispirato alle opere di H.P. Lovecraft, questo thriller psicologico con visuale in prima persona metterà i giocatori nel ruolo di Noah, un agente dell’Ancile, una divisione segreta dell’Interpol specializzata in casi di occulto, mentre indaga sulla misteriosa scomparsa di minatori nelle profondità dell’Oceano Pacifico. La sua ricerca lo condurrà alla labirintica prigione di R’lyeh, un’antica città sommersa dove è imprigionato Cthulhu. Insieme alla sua compagna IA Key, Noah dovrà risolvere enigmi complessi, compiere scelte che determineranno il suo destino e resistere all’influenza di Cthulhu, che ne corrompe la mente.

Sviluppato grazie all’Unreal Engine 5, Cthulhu: The Cosmic Abyss verrà pubblicato nel 2026 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.