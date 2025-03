Death Stranding 2: On the Beach in uscita su PS5 a giugno

Hideo Kojima ha approfittato della cornice offerta da un panel che si è tenuto al SXSW 2025 di Austin, Texas, per annunciare la data di uscita di Death Stranding 2: On the Beach. Durante l’evento è stato anche mostrato un trailer di dieci minuti composto da sequenze cinematografiche e gameplay. Il video introduce il cast di personaggi, tra cui spicca un soldato interpretato dall’attore italiano Luca Marinelli.

Il videogioco sarà disponibile esclusivamente su PS5 dal 26 giugno 2025, mentre le prenotazioni delle tre diverse edizioni verranno aperte il prossimo 17 marzo. Chiunque prenoti il gioco otterrà vari bonus, tra cui lo sblocco anticipato dell’ologramma Quokka, nonché i vari “Battle Skeleton: Silver (LV1, LV2, LV3)”, “Battle Skeleton: Silver (LV1, LV2, LV3)”, e “Bokka Skeleton: Silver (LV1, LV2, LV3)”.

La Digital Deluxe Edition, invece, includerà i bonus di pre-order appena citati più una copia del gioco, i “Battle Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)”, “Battle Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)”, e “Bokka Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3)”. Comprenderà anche lo sblocco anticipato dei seguenti oggetti: “Machine Gun (MP Bullets) LV1”, “Patch 70: Quokka”, “Patch 71: Chiral Feline”, e “Patch 72: Why Me?”.

Per finire, Death Stranding 2: On the Beach potrà contare anche su una Collector’s Edition che comprende tutti i bonus di pre-order e della Digital Deluxe Edition, oltre a un codice per riscattare la versione digitale del gioco, una statua del Magellan Man alta circa 38 centimetri, un set di cartoline, una lettera da parte di Hideo Kojima, un portachiavi raffigurante Dollman, il tutto racchiuso in un box da collezione.