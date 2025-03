Svelato Rootbound, un action adventure dagli ex di Piranha Bytes

Brainlag Games, uno studio tedesco fondato nel 2024 da ex sviluppatori di Piranha Bytes, ha recentemente annunciato il suo primo progetto: Rootbound. Si tratta di un action adventure con enigmi basati sulla fisica la cui pubblicazione è prevista su PC tramite Steam nel 2026.

Rootbound invita i giocatori a esplorare l’isola di Akara, un mondo ricco di segreti e attività. La trama segue un cosiddetto “plantling”, una creatura vegetale, nel suo viaggio per salvare la propria casa da una misteriosa piaga. Equipaggiato con uno zaino senziente, il protagonista affronta enigmi, combatte mostri pericolosi e scopre i segreti di una civiltà dimenticata.

Tale zaino senziente non funge solamente da contenitore per oggetti, ma interagisce attivamente con il giocatore, raccogliendo materiali e aiutandolo durante le sfide. Tuttavia, la sua natura vivente può attirare l’attenzione dei nemici, aggiungendo un ulteriore livello di sfida. Inoltre, i cristalli sparsi per l’isola permettono di accendere torce e creare campi temporanei, essenziali per proteggersi dalla pioggia notturna, considerata la fonte della piaga. La luce non solo offre riparo, ma si dice che possieda poteri magici utili a superare le avversità.

Con Rootbound, gli sviluppatori promettono di offrire un’esperienza immersiva, combinando esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti. I giocatori incontreranno personaggi misteriosi e decideranno se aiutarli o meno, interagendo direttamente con lo svolgimento della narrazione.