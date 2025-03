The Elder Scrolls Online: disponibile il pacchetto Fallen Banners

Bethesda inaugura il 2025 di The Elder Scrolls Online con nuovi contenuti grazie al pacchetto dungeon Fallen Banners e all’aggiornamento gratuito 45, entrambi già disponibili su PC e Mac. Segnaliamo che i giocatori su console potranno accedervi dal 26 marzo.

Fallen Banners introduce due nuovi dungeon PvE per gruppi fino a quattro giocatori: Exiled Redoubt e Lep Seclusa. Ogni dungeon presenta storie, personaggi, sfide e combattimenti contro boss unici, offrendo ricompense come set di oggetti, collezionabili e obiettivi. Per accedere a questi contenuti è necessario l’abbonamento ESO Plus, anche se alternative d’accesso verranno rese disponibili nel corso dell’anno.

Parallelamente, l’Aggiornamento 45 porta migliorie significative all’esperienza di gioco. Oltre ad aggiornamenti grafici in alcune zone iniziali per uniformarsi agli standard visivi di ESO, include cambiamenti pratici come velocità aumentata per le cavalcature e migliorie nelle funzionalità delle stelle Craft Champion Stars, nonché della visibilità dei doni delle Mundus Stones.

Gli sviluppatori di ESO stanno inoltre testando nuove modalità, con il test della campagna di Cyrodiil Champions PvP, previsto dal 24 al 31 marzo, e celebrano il 10° anniversario del gioco con l’evento Guild Celebration, dal 12 al 21 marzo. Inoltre, verranno condivise ulteriori novità sul futuro di The Elder Scrolls Online nell’ESO Direct del 10 aprile.

Per dettagli più approfonditi su dungeon e aggiornamenti vi rimandiamo al blog ufficiale.