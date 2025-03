Split Fiction ha già venduto un milione di copie

Le vendite di Split Fiction hanno già raggiunto quota un milione di copie, un traguardo raggiunto nelle prime 48 ore dal lancio del gioco.

“L’amore che dimostrate per il nostro gioco è travolgente!” ha dichiarato Hazelight in un post social. “Tutti noi di Hazelight siamo estremamente felici e non riusciamo a smettere di goderci le vostre reazioni straordinarie!”

Ricordiamo che Split Fiction è stato pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S lo scorso 6 marzo. “Split Fiction è la dimostrazione che il successo raggiunto da Hazelight con It Takes Two non era uno scherzo del destino: nello studio svedese di gente che sa fare il suo mestiere ce n’è eccome, e qui ne danno gran prova,” ha scritto il nostro Marco Bortoluzzi nella recensione pubblicata sul nostro sito.