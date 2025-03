Steel Seed in uscita su PC e console ad aprile

Lo studio italiano Storm in a Teacup e il publisher ESDigital Games hanno annunciato la data di uscita di Steel Seed, che debutterà su PC e console all’inizio del prossimo mese. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.

In Steel Seed seguiremo le vicende di Zoe e del suo compagno drone volante, KOBY, mentre esplorano le profondità di un’impianto sotterraneo ostile in cerca di risposte e della chiave per la sopravvivenza dell’umanità. Dopo un evento catastrofico che ha reso la Terra inabitabile, le macchine hanno preso il controllo degli ultimi resti dell’umanità. L’impianto sotterraneo è un’enorme struttura costruita per le macchine, non per gli esseri umani. Ogni regione promette di offrire una narrazione ambientale unica, pericoli e segreti da scoprire.

“Steel Seed è stato un viaggio incredibile e un impegno enorme per il nostro team,” ha dichiarato Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO e direttore creativo di Storm in a Teacup. “Abbiamo riversato la nostra passione, creatività e dedizione in ogni dettaglio per dare vita a questo mondo. Questo gioco è il nostro omaggio a tutti i giocatori di stealth-action che prosperano nell’ombra, pianificano ogni mossa e abbracciano il brivido della sfida.”

Il gioco verrà pubblicato in formato digitale il 10 aprile su PC (Steam, Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. È inoltre prevista la pubblicazione di un’edizione fisica per PS5, ma questa verrà messa in commercio dal 23 maggio.