Control si aggiorna, missione di Hideo Kojima disponibile per tutti

Remedy Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Control Ultimate Edition che introduce diversi contenuti aggiuntivi gratuiti, nonché alcune migliorie grafiche.

Tra le novità di questo aggiornamento spicca l’introduzione della missione che ha per protagonista il Dr. Yoshimi Tokui, interpretato da Hideo Kojima (fresco di annuncio della data di uscita di Death Stranding 2), in precedenza disponibile esclusivamente su PS4 come parte dell’edizione Digital Deluxe. Vengono inoltre sbloccati tre vestiti finora disponibili solo come bonus di pre-order: Astral Dive Suit, Tactical Response Gear, Urban Response Gear.

Infine, l’update aggiunge alcune opzioni grafiche, tra cui il supporto all’HDR, un nuovo preset ray tracing “Ultra”, il supporto ai monitor ultrawide fino a 48:9, un’impostazione per modificare il campo visivo, l’aggiornamento SDR che passa da 8 a 10bit, il supporto a risoluzioni superiori a 4K, vari aggiustamenti del DLSS. La lista completa delle modifiche è consultabile sul sito ufficiale.

Segnaliamo che l’aggiornamento di Control Ultimate Edition è per ora disponibile solo su PC via Steam ed Epic Games Store, mentre la versione in vendita su GOG si aggiornerà a breve. Successivamente questo update verrà pubblicato anche su PS5 e Xbox Series X|S.