Ciò che resta di ZA/UM presenta Project C4

ZA/UM, lo studio che ha partorito Disco Elysium, ha presentato ufficialmente Project C4. Si tratta di un nuovo videogioco di ruolo e di spionaggio che punta a delineare un’ambientazione fantascientifica e psichedelica.

Project C4 è in sviluppo da ciò che resta di ZA/UM dopo la diaspora innescata dalla fuoriuscita dal team delle menti creative dietro Disco Elysium, partita da una controversia legale che al momento non sappiamo se sia stata completamente risolta o meno. Fatto sta che molti ex hanno fondato i loro rispettivi studi di sviluppo, tra cui Summer Eternal, Longdue e Dark Math Games.

Tornando al videogioco in oggetto di questa news, lo scrittore Siim “Kosmos” Sianamäe ha dichiarato: “Vogliamo costruire su ciò che abbiamo fatto in passato, ma non semplicemente ripetendolo o riciclandolo. Questo non è Disco Elysium 2, questo è C4. Abbiamo passato gli ultimi tre anni a sviluppare questo lavoro nuovo, avvincente e completamente originale, esplorando il tema che ossessiona intrinsecamente ogni membro del collettivo ZA/UM: lo spionaggio.”

A Sianamäe ha fatto eco il collega Jim Ashilevi: “Questo è un videogioco che riguarda tutto ciò che è collegato al mondo delle spie – giochi di spionaggio, alleanze, tradimenti – ma non è 007, con il suo complesso da eroe, le Bond girl, i gadget. È più simile a Slow Horses: fare il lavoro che ami anche se non ti porterà fama o riconoscimenti. Nessun eroe, solo l’odore del fallimento.”



“Ciò che ci differenzia dagli altri RPG là fuori,” ha continuato Ashilevi, “è il fallire andando avanti. Invece di far sì che il fallimento porti il giocatore a ricaricare, a cominciare a fare save scumming, noi trasformiamo il fallimento in una gioia di per sé, convalidando la scelta del giocatore laddove altri giochi potrebbero negarla. Questo è qualcosa di davvero unico per i nostri giochi, e sappiamo tutti che nessuno fallisce più spesso delle spie.”

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su Project C4, se non che si ispira ai lavori di John le Carré, Ursula K. Le Guin, Phillip K. Dick, Stanisław Lem e Park Chan-wook. Maggiori informazioni verranno diffuse prossimamente.