The Triple-I Initiative annuncia un nuovo showcase

Sta per essere trasmesso un nuovo showcase organizzato da The Triple-I Initiative, l’iniziativa messa in piedi da Evil Empire che si pone l’obiettivo di puntare i riflettori su una serie di videogiochi per così dire indipendenti, anche se alle spalle hanno spesso publisher importanti e grandi finanziatori.

Al momento non sappiamo quando si terrà questo nuovo evento digitale, ma si conoscono i titoli di alcuni videogiochi protagonisti del prossimo showcase: ci sarà spazio per The Alters, Deep Rock Galactic: Rogue Core, ENDLESS Legend II, Enshrouded, No, I’m Not A Human, e molto altro.

“Siamo ancora dei principianti in questo ‘business delle vetrine di videogiochi’, quindi il nostro obiettivo con la seconda edizione non è cercare di aggiustare qualcosa che non è rotto,” ha dichiarato Benjamin Laulan, direttore operativo di Evil Empire, in un comunicato stampa. “Lo show è stato ben accolto l’anno scorso, quindi abbiamo mantenuto la stessa formula breve e incisiva, ma ovviamente rendendolo più grande e migliore! I giocatori possono aspettarsi uno spettacolo ricco di annunci emozionanti uno dopo l’altro e… tutto qui. Niente pubblicità, niente conduttori, niente sponsor, solo giochi.”