La BlizzCon salta il 2025 ma tornerà nel 2026

Blizzard Entertainment ha fatto sapere che quest’anno non si terrà la BlizzCon, tuttavia l’evento tornerà sul finire dell’estate del 2026.

“Ne è stata fatta di strada dal primo evento nel 2005. Nel corso di questi 20 anni la BlizzCon ci ha ispirato a innovare, a spingere sempre più lontano i confini della creatività e a regalare momenti unici e irripetibili, e per questo organizzare un evento che sia veramente degno della community,” si legge nel comunicato stampa arrivato in redazione. “Per il 2026, oltre ai grandi classici della BlizzCon come la cerimonia di apertura, i panel di approfondimento, la Darkmoon Faire, la competizione amichevole, il gioco pratico e altro ancora, il team Blizzard ha intenzione di alzare ulteriormente l’asticella di questa iconica celebrazione e creare un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che parteciperanno. Il team sta costruendo questo evento proprio come se fosse un gioco Blizzard: con un profondo impegno nei confronti dei giocatori, con rispetto per i loro legami con i rispettivi universi e come una celebrazione della forza delle relazioni forgiate da un’avventura condivisa.”

L’appuntamento con la BlizzCon è quindi fissato per sabato 12 e domenica 13 settembre 2026. La kermesse si terrà come sempre all’Anaheim Convention Center, in California.