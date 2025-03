LEGO sta investendo in uno studio di sviluppo interno

Dopo aver concesso in licenza il suo brand a vari sviluppatori esterni, in particolar modo a TT Games, LEGO sta ora investendo in uno studio di sviluppo interno così da creare videogiochi in proprio.

Ne dà conferma il boss della società danese, Niels Christiansen, in un’intervista ai taccuini del Financial Times: “Possiamo sicuramente affermare che, finché operiamo sotto il marchio LEGO, possiamo offrire esperienze per bambini di tutte le età, sia digitali che fisiche. Lo sviluppo interno di videogiochi è qualcosa su cui stiamo lavorando.”

Di recente LEGO ha collaborato con Epic Games per un tie-in con Fortnite, mentre pochi mesi fa è stato pubblicato LEGO Horizon Adventures, che però non è stato in grado di riscuotere un successo soddisfacente. Nel frattempo, negli ultimi anni, la società danese ha investito centinaia di milioni di dollari nella sua divisione digitale ma è probabile che per vederne i frutti bisognerà attendere ancora un bel po’.