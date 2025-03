Spectre Divide sul viale del tramonto, Mountaintop Studios chiude

Pubblicato lo scorso settembre su PC e successivamente su PS5 e Xbox Series X|S, Spectre Divide sta per chiudere i server mentre Mountaintop Studios cesserà a breve ogni attività. Nonostante inizialmente abbia attratto un buon numero di giocatori, lo sparatutto free-to-play non è riuscito a mantenere un livello di utenti attivi e di qualità del prodotto tali da garantire la sostenibilità sia del gioco che dello studio di sviluppo, il quale – lo ricordiamo – aveva già licenziato parte dei dipendenti sul finire dello scorso anno.

“Eravamo ottimisti riguardo alla prima settimana. Abbiamo avuto circa 400.000 giocatori, con un picco di circa 10.000 giocatori simultanei su tutte le piattaforme. Tuttavia, col passare del tempo, non abbiamo riscontrato un numero sufficiente di giocatori attivi e di entrate per coprire i costi giornalieri di Spectre e dello studio,” si legge nella lettera aperta pubblicata nelle scorse ore su Steam. “Dal lancio su PC, abbiamo allocato il nostro capitale rimanente il più possibile, ma a questo punto non abbiamo più fondi per sostenere il gioco. Ciò significa che Mountaintop chiuderà i battenti alla fine di questa settimana.”

Il team di sviluppo fa sapere che i server di Spectre Divide verranno chiusi nel corso dei prossimi 30 giorni, tuttavia non è stata ancora comunicata la data di effettiva cessazione attività. Viene inoltre affermato che gli acquisti in-game sono stati disabilitati e tutti i soldi spesi dagli utenti a partire dalla Season 1 verranno rimborsati integralmente.

“Abbiamo esplorato ogni possibilità per andare avanti, inclusa la ricerca di un publisher, ulteriori investimenti e/o un’acquisizione. Alla fine, non siamo riusciti a far funzionare le cose,” si legge ancora nella lettera. “Il settore sta attraversando un momento difficile in questo periodo.”