PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi di marzo

Sony Interactive Entertainment ha presentato l’elenco dei videogiochi di marzo inclusi negli abbonamenti Extra e Premium del servizio PlayStation Plus. Questo mese la selezione è guidata da Prince of Persia: The Lost Crown, l’ottimo metroidvania sviluppato da Ubisoft Montpellier uscito l’anno scorso su PC e console. Tra le altre aggiunte spiccano UFC 5,Syberia – The World Before e vari Armored Core del passato.

Di seguito riportiamo l’elenco completo. Tutti i giochi saranno disponibili dal 18 marzo.

UFC 5 | PS5

| PS5 Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

| PS4, PS5 Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

| PS4 Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

| PS4, PS5 Arcade Paradise | PS4, PS5

| PS4, PS5 Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

| PS4, PS5 You Suck at Parking | PS4, PS5

| PS4, PS5 Syberia – The World Before | PS4, PS5

| PS4, PS5 Arcade Paradise VR | PS VR2 (Solo Premium)

| PS VR2 (Solo Premium) Armored Core | PS4, PS5 (Solo Premium)

| PS4, PS5 (Solo Premium) Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5 (Solo Premium)

| PS4, PS5 (Solo Premium) Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5 (Solo Premium)