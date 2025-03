Annunciato Warhammer 40,000: Space Marine 3, ora in sviluppo

A distanza di poco più di sei mesi dall’uscita di Warhammer 40,000: Space Marine 2, ecco che Saber Interactive e Focus Entertainment annunciano con un comunicato congiunto l’avvio dei lavori su Space Marine 3.

“Siamo onorati dalla straordinaria risposta dei fan dopo il lancio di Warhammer 40,000: Space Marine 2. Continueremo a supportare il gioco con contenuti entusiasmanti e aggiornamenti regolari negli anni a venire. Oggi siamo entusiasti di annunciare che l’avventura continuerà con Space Marine 3,” ha dichiarato John Bert, vice CEO di Focus Entertainment Publishing, una sussidiaria di PULLUP Entertainment Group. “I giocatori possono aspettarsi una campagna immersiva, una modalità multiplayer e innovazioni che ridefiniranno gli standard dei giochi d’azione in terza persona. Sviluppato in stretta collaborazione con Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 porterà il genere a nuovi livelli introducendo battaglie su larga scala ancora più spettacolari.”

“Space Marine 2 si è rivelato un gioco trasformativo per Saber. È il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato sullo sviluppo di videogiochi nei nostri 25 anni di attività,” ha affermato Matthew Karch, CEO di Saber Interactive. “Stiamo ora iniziando a sviluppare Space Marine 3, un gioco che porta con sé enormi aspettative dalla nostra fanbase in rapida espansione. Sebbene continueremo a supportare e far crescere l’universo di Space Marine 2 negli anni a venire, per il terzo capitolo applicheremo tutte le nostre conoscenze a un videogioco ancora più grande e spettacolare. Consideriamo questa come un’opportunità per creare una vera lettera d’amore all’universo di Warhammer 40,000.”

Per il momento non si conoscono né le piattaforme di riferimento né la finestra di lancio indicativa. Nel frattempo Saber Interactive ribadisce che continuerà a sfornare contenuti per Space Marine 2, come la modalità Orda in arrivo con uno dei prossimi aggiornamenti gratuiti.