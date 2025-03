Silent Hill f: ecco un nuovo trailer e i primi dettagli

Nel corso dell’evento virtuale che Konami ha appena trasmesso è stato mostrato un nuovo trailer di Silent Hill f, mentre sono stati diffusi i primi dettagli di questo videogioco sviluppato da NeoBards Entertainment.

Il survival horror è ambientato nella fittizia cittadina di Ebisugaoka, nel Giappone degli anni Sessanta. Vestendo i panni della studentessa Hinako Shimizu assisteremo alla graduale trasformazione della città in uno scenario da incubo a causa di una nebbia misteriosa e impenetrabile. Hinako dovrà dunque farsi strada tra i sentieri distorti di Ebisugaoka, risolvendo enigmi complessi e affrontando creature grottesche per sopravvivere.

Silent Hill f è stato creato da Ryukishi07, già autore della serie di visual novel When They Cry, mentre l’accompagnamento musicale è stato curato da Akira Yamaoka e Kensuke Inage. Accanto a essi troviamo l’illustratore kera, che si è occupato di tutto ciò che ha a che vedere con il comparto artistico, compreso il design dei mostri, e i co-compositori dai e xaki, i quali hanno già collaborato in passato con Ryukishi07.

Il gioco è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma sappiamo che verrà pubblicato prossimamente su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S. In calce all’articolo trovate una prima galleria di screenshot ufficiali.