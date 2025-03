ZA/UM annuncia l'adattamento mobile di Disco Elysium

Sulla scia dell’annuncio di Project C4, ZA/UM ha presentato un ulteriore progetto: stiamo parlando dell’adattamento di Disco Elysium per piattaforme mobile. Non si tratterà di una semplice conversione, ma di una vera e propria rivisitazione in uscita la prossima estate.

“Abbiamo intenzione di catturare l’attenzione degli utenti di TikTok con una scarica di storie avvincenti, arte e audio, creando infine una nuova forma di intrattenimento profondamente coinvolgente,” ha affermato Denis Havel, a capo dello studio e uno dei pochi membri del team di sviluppo originale di Disco Elysium rimasti in ZA/UM.

“Con questo adattamento, Disco Elysium diventa più accessibile che mai. Questa reinterpretazione è ora strutturata per adattarsi al modo in cui le persone giocano su dispositivi mobili, rendendolo facile da godere in brevi sessioni. È ciò che gli audiolibri vorrebbero essere,” ha dichiarato il narrative lead Chris Priestman.

Se dopo queste dichiarazioni avete storto il naso sappiate che non siete gli unici: l’accoglienza generale riservata a questo adattamento è stata decisamente fredda, ma finché non avremo modo di provare il gioco in prima persona possiamo riservare a ZA/UM il beneficio del dubbio. Nel frattempo sono aperte le pre-registrazioni per i dispositivi Android su Google Play, mentre segnaliamo che i primi due capitoli della rivisitiazione di Disco Elysium saranno gratuiti, ma per sbloccare il resto del gioco sarà necessario un singolo acquisto.