People Can Fly svilupperà un videogioco per Sony

Lo studio polacco People Can Fly ha comunicato di aver stretto un accordo con Sony per lo sviluppo su commissione di un nuovo videogioco.

La partnership prevede la creazione di un prototipo denominato “Project Delta” che dovrebbe essere basato su una proprietà intellettuale PlayStation. Dal momento che People Can Fly è uno studio esperto in action di stampo sparatutto, sia in prima che soprattutto in terza persona, possiamo ipotizzare che anche questo progetto vada a inserirsi all’interno di questo genere, tuttavia al momento non vi è ancora nessun dettaglio confermato.

Lo studio polacco precisa che questo videogioco avrà una portata simile a quella di altri progetti “tripla A” sviluppati dallo stesso in passato. Nel frattempo ricordiamo che People Can Fly sta collaborando anche con Microsoft a un altro progetto, ossia Gears of War: E-Day. Speriamo che questi lavori su commissione riescano a risollevare le sorti della società, che al momento non sta passando un periodo felice.