Star Wars: Hunters chiuderà i server a ottobre

Zynga e la sua sussidiaria NaturalMotion hanno annunciato la futura fine del servizio di Star Wars: Hunters con conseguente chiusura dei server.

“Grazie per il vostro incredibile supporto e per essere stati parte del mondo di Vespaara. Dopo attente considerazioni, vogliamo informarvi che l’ultimo aggiornamento dei contenuti per Star Wars: Hunters su tutte le piattaforme arriverà il 15 aprile. Il gioco resterà giocabile fino al 1° ottobre 2025, quando i server online verranno disattivati,” si legge in un comunicato. “Comprendiamo che questa notizia possa scontentarvi e vogliamo assicurarvi che questa decisione non è stata presa alla leggera. La vostra passione e dedizione al gioco e alla sua comunità hanno significato molto per noi, e ci impegniamo a garantire visibilità e aggiornamenti durante tutto il processo di transizione.”

Viene inoltre fatto sapere che la Stagione 5 attualmente in corso è stata prolungata di tre settimane, mentre dal 15 aprile verranno disabilitati tutti gli acquisti in-game con denaro reale. Infine, dal 1° ottobre Star Wars: Hunters non sarà più giocabile su tutte le piattaforme, dunque PC, Switch e mobile.