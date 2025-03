Sony ha fondato Dark Outlaw Games con Jason Blundell

Sony Interactive Entertainment ha creato un nuovo studio di sviluppo denominato Dark Outlaw Games e guidato da Jason Blundell, un veterano del settore dei videogiochi con un lungo passato in Treyarch.

La notizia è stata diffusa dallo stesso Blundell, che in una chiacchierata con il giornalista Jeff Gerstmann ha spiegato che il suo team sta lavorando da un po’ di tempo a un progetto segreto. “È un tale privilegio poterlo fare con Sony come nuovo studio first party,” ha dichiarato Blundell. “Sony non crea studi first party di continuo. Avere questo privilegio è un onore, è davvero bello. Sono davvero entusiasta.”

Blundell ha poi affermato che al momento il team sta assumendo personale, ma non è ancora pronto per discutere pubblicamente i dettagli di questo primo progetto. Durante la sua carriera ventennale, Jason Blundell è stato co-studio head di Treyarch, dove ha lavorato principalmente alla serie Call of Duty Zombies. Successivamente fondò Deviation Games assieme al collega Dave Anthony, studio che stava anch’esso lavorando a un’esclusiva PlayStation ma è stato chiuso prima che potesse sfornare la sua opera prima.