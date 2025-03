Monaco 2 in uscita ad aprile su PC e console

Pocketwatch Games ha annunciato la data di uscita di Monaco 2, il sequel del videogioco di rapine cooperative che debutterà tra poche settimane su PC, PS5 e Xbox Series X|S. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.

In Monaco 2 vestiremo i panni di un gruppo di ladri che devono collaborare per portare a casa il bottino e la pelle, sfruttando le abilità di ogni personaggio e rimanendo nell’ombra per non essere individuati dai sistemi di sicurezza. Prima di ogni missione sarà possibile consultare la mappa del livello ed esaminare la configurazione dei punti di interesse per pianificare ogni mossa nei minimi particolari, successivamente bisognerà passare all’azione vera e propria per mettere in atto il piano.

Monaco 2 verrà pubblicato il 10 aprile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Al lancio saranno disponibili otto personaggi giocabili, ognuno con abilità speciali differenti e stili di gioco unici. Il gioco supporterà il multiplayer locale e online fino a quattro giocatori.