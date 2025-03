Fallout 76: disponibile l'aggiornamento Ghoul Interiore

Bethesda ha annunciato la disponibilità di Ghoul Interiore, il nuovo aggiornamento gratuito di Fallout 76 che permette ai giocatori di sperimentare la vita da ghoul.

Attraverso una missione che si sblocca al livello 50, i giocatori possono scegliere se trasformare il proprio personaggio in un ghoul per vivere l’Appalachia in un modo completamente nuovo. I PNG e le fazioni interagiscono diversamente con i ghoul, perciò, quando necessario, sarà possibile travestirsi da normale abitante della Zona Contaminata per nascondere la propria ghoulificazione. Oltre alle ripercussioni sulle interazioni, la ghoulificazione porta con sé anche l’immunità ai danni da radiazioni, che anzi diventano utili per curarsi e per sbloccare abilità uniche, utilizzabili insieme a 30 nuove carte Talento dedicate. I giocatori dovranno anche tenere d’occhio l’indicatore di feralità, che sostituisce le normali barre di fame e sete, pena il rischio (o il premio) di diventare ferali nel caso si esaurisca.

Da notare che i giocatori hanno la possibilità di tornare umani, anche se soltanto una volta per personaggio. Qualora poi decidessero di diventare di nuovo dei ghoul, dovranno acquistare un apposito gettone nel negozio atomico. Insieme a Ghoul Interiore è disponibile anche la stagione 20, Luminescenza del Ghoul. La ghoulificazione imperversa anche nel mondo di gioco: i giocatori potranno riscattare ricompense e oggetti per il C.A.M.P. a tema. Tutti i dettagli sull’aggiornamento sono consultabili sul sito ufficiale.