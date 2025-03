Xbox ha presentato il Joystick Adattivo per utenti con disabilità

Xbox ha presentato un nuovo accessorio dedicato agli utenti con disabilità pensato in particolare per i giocatori con mobilità ridotta: si tratta del nuovo Joystick Adattivo, compatibile con Xbox One, Series X|S e PC Windows 11.

Il joystick presenta una levetta con pulsante premibile e sei tasti, tutti mappabili a piacimento tramite l’app Accessori Xbox. L’accessorio è stato pensato per funzionare in combinazione con altri controller Xbox, come il Controller Adattivo, il Controller Wireless e il Controller Wireless Elite Series 2.

Il Joystick Adattivo di Xbox è già disponibile per l’acquisto esclusivamente tramite il Microsoft Store al prezzo di € 29,99. Ulteriori dettagli su funzionalità e utilizzo disponibili sulla pagina di supporto ufficiale.