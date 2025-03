I Have No Mouth, and I Must Scream in uscita a breve su console

Nightdive Studios ha annunciato che l’avventura grafica I Have No Mouth, and I Must Scream sta per essere pubblicata su tutte le principali console.

Si tratta dell’adattamento dell’omonimo racconto fantascientifico di Harlan Ellison. Il videogioco originale venne pubblicato nel 1995 senza riscuotere un particolare successo commerciale, ma nel corso degli anni divenne un vero e proprio cult attirando a sé una nutrita schiera di appassionati. L’opera è stata successivamente rimaneggiata da Nightdive Studios, che si è occupato anche delle versioni console in uscita a breve.

I Have No Mouth, and I Must Scream arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch il 27 marzo.