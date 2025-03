Croc: Legend of the Gobbos in uscita ad aprile su PC e console

Argonaut Games ha annunciato la data di uscita di Croc: Legend of the Gobbos, la versione rimasterizzata del classico platform 3D pubblicato originariamente quasi trent’anni fa, nel 1997.

Questa nuova edizione del gioco può contare su un comparto grafico rimesso a nuovo con texture in alta risoluzione, controlli moderni e la cosiddetta Crocipedia. Quest’ultima è una raccolta di materiale bonus che comprende retroscena dello sviluppo, documenti di design, interviste con gli sviluppatori, la colonna sonora originale e molto altro.

“Siamo entusiasti di portare Croc: Legend of the Gobbos a una nuova generazione di giocatori“, ha dichiarato Jez San, fondatore di Argonauts Games. “Il nostro team ha lavorato instancabilmente per preservare il fascino e la nostalgia del gioco originale, introducendo allo stesso tempo miglioramenti moderni che lo rendono ancora più divertente sulle console e sui PC di oggi. Non vediamo l’ora che i giocatori si tuffino nel mondo di Croc e rivivano la magia.”

Croc: Legend of the Gobbos sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 2 aprile. È inoltre prevista un’edizione fisica per PS5 e Switch, ma sarà disponibile nel corso del secondo trimestre dell’anno.