Deliver At All Costs: Konami annuncia la data di uscita

Konami ha annunciato la data di uscita di Deliver At All Costs, il bizzarro videogioco che ci vedrà vestire i panni di un corriere incaricato di consegnare i pacchi a qualsiasi costo, anche se ciò dovesse causare morte e distruzione sul suo cammino.

Deliver At All Costs vedrà i giocatori vestire i panni di Winston Green, sfortunato corriere che dovrà fare i conti con intrighi e follia in un caotico mondo ispirato agli anni Cinquanta, lasciando dietro di sé una scia di caos e distruzione. Il gioco potrà contare su ambienti di gioco semi open world completamente distruttibili e su una storia piena d’intrighi suddivisa in tre atti.

Deliver At All Costs sarà disponibile dal 22 maggio su PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di € 29,99. Viene inoltre fatto sapere che il gioco potrà essere riscattato gratuitamente al lancio sull’Epic Games Store durante la prima settimana.