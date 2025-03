Saber Interactive annuncia il reboot di Painkiller

Saber Interactive e 3D Realms hanno presentato il reboot di Painkiller, sparatutto in soggettiva sviluppato dal team polacco di Anshar Studios.

Questa rivisitazione in chiave moderna offrirà sia il gioco offline, sia la modalità cooperativa online per permettere a un massimo di tre giocatori di affrontare orde di demoni e terrori titanici. Ci troveremo di nuovo nel Purgatorio, condannati alla pena eterna per le trasgressioni contro il Paradiso. Ma la Voce del Creatore ci offrirà una possibilità di redenzione: in qualità di Campioni, dovremo fermare l’angelo caduto Azazel, che sta per scatenare le sue armate demoniache contro la Terra.

Durante il gioco useremo le carte dei tarocchi per potenziare abilità, miglioreremo l’arsenale e ci uniremo ad altri giocatori per obliterare i nemici. Avremo modo di combattere nei panni di uno di quattro personaggi (Ink, Void, Sol e Roch), ognuno dotato di caratteristiche distintive che hanno effetto sui valori di energia, salute, potenza e danno.

Painkiller verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.