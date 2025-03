Dave the Diver: il DLC Ichiban's Holiday esce ad aprile

Mintrocket ha annunciato la data di uscita di Ichiban’s Holiday, il DLC di Dave the Diver che funge da crossover con il franchise di Like a Dragon.

In questo contenuto aggiuntivo, Ichiban Kasuga va in vacanza nei luoghi in cui si svolgono le vicende di Dave the Diver, tuttavia i guai lo seguono fin lì dal Giappone. Il contenuto aggiuntivo introduce varie novità, tra cui una missione in cui il gioco si trasforma in un classico picchiaduro a scorrimento di stampo arcade, iol minigioco del karaoke, e la possibilità di assumere personale proveniente dal franchise di Like a Dragon.

Ichiban’s Holiday verrà pubblicato il 10 aprile su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.