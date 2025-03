Deep Rock Galactic: Survivor, rinviato l'Update 5

Gli sviluppatori di Deep Rock Galactic: Survivor hanno rinviato la pubblicazione dell’Update 5, il cui lancio era inizialmente previsto nel corso del primo trimestre dell’anno.

Ciò è dovuto a diversi problemi sorti nel corso dello sviluppo, con particolare riferimento all’Entity Component System che avrebbe dovuto migliorare le performance del gioco soprattutto durante le sessioni più lunghe. Tuttavia, il processo di integrazione ha rallentato lo sviluppo, influenzando l’efficienza generale del team. Per evitare ulteriori ritardi e garantire la pubblicazione della versione 1.0 del gioco, il team di sviluppo ha scelto di mettere temporaneamente da parte l’ECS e di tornare a concentrarsi su funzionalità più immediate. Ciò significa anche che l’Endless Mode, una feature molto richiesta dalla community, non vedrà la luce per il momento.

Nel frattempo, gli sviluppatori stanno apportando le ultime modifiche alla patch 4.2 che verrà pubblicata tra due settimane. Questa includerà nuovi Overclock, un ribilanciamento di alcune armi, una nuova anomalia, varie correzioni di bug.