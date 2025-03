Game Informer torna in vita, riassunto lo staff pre-chiusura

Sembra trascorsa un’eternità dalla chiusura improvvisa di Game Informer avvenuta in realtà la scorsa estate, ma ora c’è una buona notizia: la testata di informazione videoludica è tornata in vita grazie all’acquisizione da parte di un nuovo editore.

In un editoriale appena pubblicato sul redivivo sito della testata e tramite il videomessaggio che trovate qui in alto, il caporedattore Matt Miller ha fatto sapere che i diritti di Game Informer sono stati acquisiti da Gunzilla Games. Si tratta della società co-fondata dal regista Neill Blomkamp assieme a Vlad Korolov e Alex Zoll. Non è tutto, perché Miller precisa che il nuovo editore ha permesso la riassunzione di tutto lo staff pre-chiusura.

“Fin dal principio, i nuovi proprietari hanno insistito sull’idea che Game Informer rimanesse una testata indipendente; hanno sentito con la stessa forza del nostro team che l’unica strada percorribile fosse con un team che prendesse il 100% delle decisioni riguardo a ciò che copriamo e a come lo facciamo, senza alcuna ingerenza da parte loro o di chiunque altro,” dichiara il caporedattore. “Game Informer ora opera sotto un’entità chiamata Game Informer Inc., e il nostro intento è continuare a concentrarci sul mettere in risalto i videogiochi più interessanti, celebrare la storia e l’eredità del settore e dare visibilità ai creatori e ai giocatori che stanno tracciando il suo futuro. Sono profondamente grato per la fiducia e l’entusiasmo del team di Gunzilla Games; vedono lo stesso potenziale in Game Informer che vede il nostro team, e il loro incoraggiamento a farlo in modo etico e libero da pressioni esterne è encomiabile.”

Infine, viene fatto sapere che per ora sono attivi solo il sito web, i canali video e social della testata, ma si sta già pensando di riprendere la pubblicazione della rivista in formato fisico, perlomeno negli Stati Uniti.