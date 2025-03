Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è stato rinviato, di nuovo

Ennesimo rinvio per Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, che di conseguenza non verrà pubblicato nel corso della prima metà del 2025.

“Dal nostro ultimo aggiornamento, abbiamo aggiunto più contenuti al gioco, maggiore profondità narrativa, sviluppo dei personaggi e abbiamo anche evoluto il ruolo di Fabien nella trama,” ha dichiarato Marco Behrmann, produttore esecutivo di Bloodlines 2 e vice presidente esecutivo di World of Darkness.

Behrmann ha inoltre precisato che il gioco è completo, ma il team di sviluppo di The Chinese Room si sta concentrando sulla correzione dei bug, sulla stabilità della build e sulle performance per assicurare che il prodotto finale sia all’altezza delle aspettative. Per questo motivo, l’uscita di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è slittata al prossimo ottobre. Ricordiamo che il gioco verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S.