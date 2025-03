Monster Hunter Wilds: il primo aggiornamento gratuito è in arrivo

Capcom ha svelato i dettagli del primo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Wilds (qui la nostra recensione) in arrivo tra pochi giorni su tutte le piattaforme.

L’update introdurrà il leviatano Mizutsune nelle Terre Proibite, oltre ad altre nuove sfide e caratteristiche come l’arcitemprato Rey Dau, l’area di raccolta Centro Supremo che apre le porte ai cacciatori, e il primo evento stagionale.

A partire dal Grado Cacciatore 21+, i giocatori possono sbloccare la missione di Mizutsune parlando con Kanya nella Foresta Cremisi. Dal Grado Cacciatore 41, Mizutsune temperato inizierà ad apparire nell’ambiente di gioco. L’arcitemprato Rey Dau farà il suo debutto in una missione evento per i giocatori che hanno superato il Grado Cacciatore 50, offrendo una sfida maggiore rispetto alla caccia ai mostri temperati, oltre a un nuovo set di armature Rey Dau Gamma da forgiare come ricompensa. Il raggiungimento del Grado Cacciatore 50 sbloccherà anche una missione per cacciare ancora una volta lo Zoh Shia, dopodiché il mostro apparirà durante il Risveglio dei Wyvern nelle Rovine di Wyveria per ulteriori cacce e la possibilità di raccogliere parti di Zoh Shia per equipaggiamenti di alto livello per cacciatori e Palico.

L’aggiornamento introdurrà anche le Missioni Arena, le Missioni Sfida e le Missioni Sfida Libera. Le Missioni Sfida e le nuove Missioni Sfida Gratuita appariranno solo come Missioni Evento a tempo limitato. Le Missioni Arena e le missioni Sfida possono essere completate da un massimo di due giocatori utilizzando un equipaggiamento prestabilito. Le missioni Sfida libera, invece, non hanno restrizioni sull’equipaggiamento e possono includere gruppi di caccia fino a quattro giocatori. Tutti questi tipi di missioni possono essere completati da soli, in cooperativa in multiplayer online multipiattaforma o utilizzando i Cacciatori di supporto.

Verrà aggiunto anche il Centro Supremo, uno spazio di raccolta per i cacciatori che possono impegnarsi in nuovi modi, come ad esempio gareggiare nel nuovo minigioco Fusti rotolanti per guadagnare oggetti e ciondoli utili. I cacciatori possono anche riunirsi nel Centro Supremo per osservare le tradizioni del villaggio di Suja, comprese le occasionali offerte vocali della Diva cantate di notte. Parlando con Tetsuzan a Suja dopo aver raggiunto il Grado Cacciatore 16 si sblocca il Grande Nucleo; a questo punto il Banco informazioni sulle squadre si sposterà dalle Piane ventose, in modo che i cacciatori possano gestire comodamente le loro squadre nell’area comune. L’ingresso del Centro Supremo ospiterà anche il tabellone dei record della spedizione, dove verranno visualizzati i tempi di completamento globali più rapidi delle nuove missioni Arena e le taglie limitate delle missioni Arena.

In ogni stagione, nel Centro Supremo si terrà una festa unica nel suo genere. Si comincia con il Festival dell’armonia: Fiordanza, che si terrà dal 23 aprile al 7 maggio. Durante i festival, l’aspetto e i pasti disponibili nel Centro Supremo cambieranno e i cacciatori potranno ottenere equipaggiamenti a tempo limitato, gesti, decorazioni per i campi pop-up e altro ancora. Oltre alle missioni evento stagionali, tornerà anche la maggior parte delle missioni evento svolte in precedenza. L’arcitemprato Rey Dau apparirà come parte di una missione evento alla fine del festival, dal 30 aprile al 21 maggio.

Segnaliamo, infine, che il primo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Wilds verrà pubblicato il 4 aprile. È inoltre previsto un altro aggiornamento per la fine di maggio, che include una collaborazione con un altro titolo Capcom, una funzione che consente di vedere la fauna endemica catturata e alcune altre modifiche. Ulteriori dettagli a riguardo prossimamente.