EA Sports F1 25 in uscita a maggio, ecco i primi dettagli

Electronic Arts ha presentato ufficialmente EA Sports F1 25 dopo un primo teaser diffuso nei giorni scorsi.

Nell’anno in cui si celebra il 75° compleanno del Campionato Mondiale di Formula 1, le novità di questa nuova iterazione del franchise spicca il ritorno della modalità storia intitolata Braking Point, con Konnersport ora in lotta per vincere il campionato, mentre un evento sconvolgente getta la squadra nel caos. Braking Point può contare sulla presenza di varie impostazioni di difficoltà, così da essere adatto sia ai principianti che ai veterani della serie. Inoltre, chiunque preordini la F1 25 Iconic Edition avrà accesso ad alcuni capitoli di gioco post-lancio ispirati al film F1 prodotto da Apple.

Viene inoltre aggiornata la modalità “La mia squadra”: i giocatori saranno infatti i proprietari della loro squadra di Formula 1 e dovranno assumere nuove responsabilità prima di mettersi al volante come uno dei piloti della squadra. Migliorato anche il motore proprietario EGO, che grazie alla tecnologia LIDAR promette di garantire una maggiore autenticità dei circuiti, così da renderli più realistici. Maggiori dettagli sul gameplay verranno comunicati nel corso delle prossime settimane tramite una serie di approfondimenti Deep Dive.

“F1 25 offre ai giocatori più modi di vivere la Formula 1 e di gareggiare a modo loro, dalle emozioni di Braking Point a stare sotto i riflettori e far parlare di sé mentre lottano per ottenere la gloria nel campionato mondiale“, ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemaster. “Quest’anno i giocatori avranno nuove opportunità per connettersi, collaborare e competere come mai prima d’ora. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori informazioni nelle prossime settimane“.

Con in copertina Oscar Piastri, Carlos Sainz Jr. e Oliver Bearman, la Standard Edition di EA Sports F1 25 sarà disponibile dal 30 maggio su PC (Steam, Epic Games Store, EA App), PS5 e Xbox Series X|S. Chi acquista l’Iconic Edition dedicata a Lewis Hamilton avrà invece accesso al gioco con tre giorni di anticipo.