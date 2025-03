PlayStation Plus Essential: svelati i giochi di aprile

Sony ha svelato i videogiochi che saranno inclusi ad aprile nell’offerta rivolta agli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential.

Guida la selezione RoboCop: Rogue City per PS5, lo sparatutto in soggettiva di Teyon che ci mette nei panni del celebre poliziotto cibernetico. A seguire, troviamo anche il videogioco multiplayer The Texas Chain Saw Massacre per PS4 e PS5. Infine, gli abbonati potranno mettere le mani sulla versione PS4 del JRPG Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Tutti e tre i videogiochi appena citati saranno disponibili a partire dal 1° aprile.