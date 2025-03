Steel Seed si mostra in un lungo video di gameplay inedito

Il publisher ESDigital Games e lo studio italiano Storm in a Teacup hanno confezionato un lungo video di gameplay dedicato a Steel Seed, l’action fantascientifico in uscita su PC e console tra un paio di settimane.

In Steel Seed, i giocatori vestono i panni di Zoe, una giovane donna che si risveglia in un corpo sconosciuto, intrappolata in una grande struttura sotterranea dove macchine guidate dall’intelligenza artificiale osservano ogni sua mossa. Accompagnata dal suo compagno, il drone volante KOBY, che le fornisce indicazioni e la aiuta a risolvere gli enigmi, Zoe deve esplorare le profondità di questo complesso inospitale alla ricerca di risposte e della chiave per la sopravvivenza dell’umanità.

Steel Seed sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 10 aprile. Tuttavia gli interessati possono provare la demo pubblicata su Steam.