Crystal Dynamics licenzia ulteriore personale

Non si fermano i licenziamenti nel settore dei videogiochi: oggi tocca a Crystal Dynamics dire addio a una parte del suo personale.

“Questa mattina, Crystal Dynamics ha preso la difficile decisione di ridurre il personale di 17 talentuosi membri del team. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Alla fine, questo passo era necessario per allineare meglio le esigenze attuali dell’azienda con il futuro dello studio. Non è un riflesso della dedizione o delle capacità di coloro che sono stati colpiti,” si legge in una nota diffusa via social. “Riconosciamo quanto sia doloroso per le persone colpite e le stiamo supportando con pacchetti di transizione e programmi di ricollocamento. Crystal Dynamics rimane impegnata a spingersi oltre i confini della creazione di grandi giochi. Questo non altera i nostri piani in corso.”

Lo studio noto principalmente per la saga di Tomb Raider sta lavorando a un nuovo capitolo della serie e al reboot di Perfect Dark, quest’ultimo in collaborazione con The Initiative e Xbox.