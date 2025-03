Cristiano Ronaldo sarà giocabile in Fatal Fury: City of the Wolves

Avete letto bene: il calciatore Cristiano Ronaldo sarà un personaggio giocabile in Fatal Fury: City of the Wolves. Cosa c’entra l’attaccante portoghese con il picchiaduro di SNK? Assolutamente nulla, ma siamo sicuri che in pochi lo troveranno fuori luogo.

Ricordiamo che il controverso CR7 oggi milita nell’Al-Nassr Football Club, una società calcistica di Riad attiva nel massimo campionato saudita. La squadra è di proprietà del Public Investment Fund, ossia il fondo di investimenti pubblico presieduto dal principe Mohammed bin Salman. Lo stesso principe ereditario, tramite la sua Electronic Gaming Development Company, è l’azionista di maggioranza di SNK avendo in tasca il 96,18% delle azioni della società giapponese.

In ogni caso, Fatal Fury: City of the Wolves sarà disponibile il 24 aprile 2025 su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.