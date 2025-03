Ubisoft crea una nuova sussidiaria grazie a Tencent

Ubisoft ha annunciato la creazione di una nuova società controllata grazie a un accordo vincolante con Tencent. Il colosso cinese investirà un totale di € 1,16 miliardi di euro acquisendo una quota di minoranza della nuova sussidiaria.

Questa nuova società avrà un valore iniziale di circa 4 miliardi di euro e si dedicherà esclusivamente ai franchise di Assassin’s Creed, Far Cry e Tom Clancy’s Rainbow Six. L’obiettivo della controllata è la creazione di nuovi videogiochi multipiattaforma basati su queste proprietà intellettuali, così da valorizzare la qualità di esperienze narrative single player e aumentare l’offerta multiplayer.

La società deterrà i diritti perpetui e globali dei tre franchise appena citati, così come i diritti sui videogiochi attualmente in lavorazione e quelli pubblicati in passato, mentre controllerà i team di sviluppo con base a Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona, e Sofia.

Viene infine fatto sapere che Ubisoft dovrà mantenere la maggioranza di questa nuova società controllata per almeno due anni, mentre Tencent dovrà mantenere la quota azionaria per almeno cinque anni, o finché Ubisoft avrà la maggioranza delle azioni della sussidiaria. La controllata opererà sotto un consiglio direttivo diverso rispetto a quello di Ubisoft ma per ora non sappiamo chi ne farà parte. Ulteriori dettagli su questa nuova società verranno annunciati prossimamente.