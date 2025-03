Kingdom Come: Deliverance II è disponibile anche su GOG

Warhorse Studios e Deep Silver hanno comunicato la disponibilità di Kingdom Come: Deliverance II su GOG, lo store digitale per PC che vende videogiochi privi di DRM.

Inoltre, viene fatto sapere che da ora è in vendita il set Lo Stemma del Leone, inizialmente disponibile solo come bonus di pre-order e ora venduto come DLC a pagamento. Questo contenuto aggiuntivo comprende un’arma per i combattimenti a distanza, un pugnale, un’armatura, una gualdrappa per il destriero, il tutto corredato da uno stemma boemo, con finiture bordeaux e oro.

