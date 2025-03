Cyan Worlds ha licenziato metà del personale

Cyan Worlds, lo studio che ha dato i natali a Myst e a Riven, ha dovuto licenziare metà del suo personale, ossia 12 dipendenti.

“Cyan ha preso la difficile decisione di ridurre le dimensioni complessive dello staff, risultando nel licenziamento di dodici membri di talento, circa metà del team,” si legge nel comunicato diffuso via social. La decisione di tagliare i posti di lavoro si deve al periodo di forte difficoltà che sta attraversando lo studio, aggravate dalla congiuntura negativa del settore che perdura da ormai diversi anni.

“Nel corso dell’ultimo anno, siamo stati estremamente trasparenti con l’intero team di Cyan riguardo alle acque agitate in cui ci troviamo, così come ai pericoli all’orizzonte,” si continua a leggere nella nota. “Sebbene la notizia dei licenziamenti non sia stata una sorpresa per il team, è stata (e rimane) profondamente triste per tutti noi.”

Lo dirigenza fa sapere che sta cercando di garantire il finanziamento del prossimo progetto così da rimettere in sesto la società e superare questo periodo buio: “Siamo in attività da moltissimo tempo e abbiamo attraversato momenti difficili in passato. La nostra sincera speranza è di continuare a esistere e offrire i tipi di esperienze che solo Cyan può fornire.”