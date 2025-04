Eidos Montréal ha licenziato 75 dipendenti

Purtroppo non si tratta di un pesce d’aprile: Eidos Montréal ha appena comunicato di aver licenziato 75 dipendenti. L’annuncio è stato diffuso con una breve nota via social.

Lo studio canadese di proprietà di Embracer Group ha fatto sapere che uno dei lavori a contratto a cui sta collaborando è in scadenza, pertanto non vi è più la necessità né la possibilità di mantenere questi dipendenti. Viene precisato che non è stato possibile trasferire il personale sugli altri progetti in sviluppo, di conseguenza è stata presa la decisione di tagliare i posti di lavoro.