Frogwares annuncia The Sinking City Remastered

Frogwares ha annunciato di essere al lavoro su The Sinking City Remastered, una versione rimessa a nuovo del videogioco di ruolo investigativo pubblicato cinque anni fa su PC e console.

Questa riedizione girerà su Unreal Engine 5 e promette un comparto grafico completamente rinnovato. Saranno infatti presenti texture in 4K e riflessi migliorati, supporto per tecnologie di upscaling DLSS, FSR e TSR, un maggiore livello di dettaglio nelle varie location e molto altro, tra cui una modalità foto per immortalare la propria avventura.

Al momento non è stata annunciata la data di uscita di The Sinking City Remastered, ma sappiamo che uscira prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. I possessori della prima versione del gioco riceveranno gratuitamente questa nuova edizione aggiornata. Inoltre vi ricordiamo che Frogwares sta lavorando anche al sequel, The Sinking City 2, di cui al momento è in corso una campagna di crowdfunding su Kickstarter.