Jagex presenta il survival open world RuneScape: Dragonwilds

Jagex ha annunciato ufficialmente RuneScape: Dragonwilds, un nuovo videogioco di sopravvivenza cooperativo e open world in uscita prossimamente su PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam.

Nel gioco, un massimo di quattro giocatori dovranno unire le forze per sopravvivere nelle vaste e vivaci regioni di Ashenfall e scoprire le rovine di civiltà dimenticate per comprendere perché da queste terre in frantumi si propaghi una magia selvaggia e trasformativa. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, questa nuova avventura fonde fantasy classico, leggeri elementi GDR e l’iconico universo di RuneScape in un nuovo continente.

RuneScape: Dragonwilds verrà pubblicato in primavera nel programma di Accesso Anticipato, dove vi rimarrà per circa un anno. La pubblicazione della versione 1.0 è difatti prevista all’inizio del 2026, salvo imprevisti. La versione che verrà pubblicata a breve, invece, conterrà alcune regioni iniziali, sistemi e incantesimi di sopravvivenza, abilità tratte dall’universo di Runescape, oggetti da costruire, un sistema di costruzione degli edifici, combattimenti impegnativi, dungeon da esplorare e il primo drago. Ulteriori contenuti verranno introdotti gradualmente durante l’Early Access.