Nasce TGM Interactive, ecco il primo gioco!

Molti di noi l’hanno sognato, e forse anche tanti tra voi. The Games Machine si amplia nella divisione TGM Interactive, sempre all’interno di Aktia SRL, che si impegnerà nella realizzazione di giochi ispirati alle epoche oro del gaming. La particolarità principale, alla quale seguiranno comunque lunghi test di ottimizzazione e limature dei gameplay, sarà la realizzazione in ambiente IA, variazione di un rodato sistema di intelligenze artificiali generative che riveleremo in un secondo tempo, ma che abbiamo modificato seguendo gli eccessi computazionali anche visivi di un celebre membro della redazione, tanto da chiamarla “Pastore P9000“, dove la P sta affettivamente per “Professionaleeee“.

Syndacate C.G.I.L. sarà il primo gioco dello studio, un adventure-RTS calato in un contesto difficile, pieno di bivi morali nelle azioni e nelle scelte poste al PG, non lineare e a singolo giocatore. Non mancheranno, tuttavia, altre e ambiziose sorprese, stay tuned 😉