Atomfall è stato giocato da più di 1,5 milioni di persone

Il lancio di Atomfall è stato un successo, il migliore nella trentennale storia di Rebellion. Ad annunciarlo è stata la stessa società inglese dichiarando che oltre 1,5 milioni di giocatori sono entrati nella Zona di Quarantena di Windscale durante il weekend di lancio.

“Siamo felici che così tanti giocatori si stiano divertendo con Atomfall“, ha dichiarato Jason Kingsley CBE, CEO e co-fondatore di Rebellion. “Superare il milione di giocatori in così poco tempo la dice lunga sulla creatività e la dedizione dell’intero team di Rebellion. Le nostre dimensioni e la nostra stabilità ci permettono di correre dei rischi per creare qualcosa di così diverso come Atomfall. Fortunatamente, questo rischio sta dando i suoi frutti.“

L’avventura post-apocalittica dello studio d’Oltremanica ha dunque riscosso il favore del pubblico, nonché quello della critica. Anche noi di TGM abbiamo apprezzato la sua formula ludica che unisce meccaniche tipicamente survival a una progressione non lineare, come scriviamo nella nostra recensione.

Precisiamo, infine, che il dato dei giocatori non equivale alle vendite, anche perché Atomfall è disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio in abbonamento Game Pass. Il gioco è uscito lo scorso 27 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.