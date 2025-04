Den of Wolves: l'ultimo trailer svela la meccanica "Dive"

10 Chambers ha pubblicatgo un nuovo trailer di gameplay per mostrare la meccanica “Dive” di Den of Wolves, il prossimo sparatutto cooperativo degli autori di GTFO.

Il filmato, catturato da una versione pre-alpha del gioco, mostra il gruppo di criminali affrontare le forze di sicurezza di una mega corporazione per assaltare un complesso sistema di “Bio-Stash”. Stiamo parlando di un sistema di archiviazione dei dati basato su schemi neurali umani, che sono fondamentalmente diversi dalle reti tradizionali, rendendoli completamente inaccessibili all’IA che nel futuro prossimo di Den of Wolves ha quasi portato al collasso l’economia globale.

“Quello che chiamiamo Dive è quando si hackera una di queste reti neurali e si viene catapultati in un’altra dimensione in cui le regole possono essere piegate a piacimento, così come il luogo e l’ambiente”, spiega il game director Ulf Andersson. “In questo specifico Dive, si fa parkour in un ambiente spaziale, ma un Dive può svolgersi ovunque. Ad esempio, attualmente stiamo lavorando a un Dive ambientato in un contesto horror, in una foresta norvegese, con dei mostri che vi inseguono”.

Ricordiamo che Den of Wolves è attualmente in fase di sviluppo e vedrà la luce prossimamente su PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam. Per saperne di più vi invitiamo a leggere l’anteprima vergata da Claudio Magistrelli, da poco tornato da un evento stampa che si è svolto a Copenaghen.