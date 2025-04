Elden Ring Nightreign: presentata la classe Ironeye

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un breve video di gameplay per presentare l’Ironeye, una delle classi giocabili in Elden Ring Nightreign.

Non si conoscono i dettagli specifici di questo archetipo, ma possiamo vedere dal trailer che si tratta di un personaggio votato al combattimento a distanza. Armato di arco e frecce, l’Ironeye si muove agilmente sul campo di battaglia per colpire più di un nemico per volta, sferrare attacchi caricati e colpire gli avversari alle spalle. Pare sia anche in grado di saltare e arrampicarsi brevemente sui muri.

In totale, Elden Ring Nightreign includerà otto archetipi: oltre all’Ironeye troveremo il Wylder, il Guardiano, la Reclusa e la Duchessa, mentre le altre tre classi non sono ancora state presentate ufficialmente.

Ricordiamo che questo spin-off cooperativo verrà pubblicato il 30 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Per saperne di più potete leggere la nostra anteprima scritta da Erica Mura.