Nintendo Switch 2 esce a giugno: prezzo e dettagli

L’ultimo Direct appena trasmesso dalla Casa di Kyoto ha portato con sé le prime informazioni ufficiali su Nintendo Switch 2, tra cui la data di lancio, il prezzo e alcune caratteristiche tecniche.

La console comprende uno schermo LCD integrato da 7,9 pollici, con risoluzione Full HD a 1080p, supporto fino a 120 fps e HDR. I Joy-Con 2 sono stati progettati ex novo e si collegano alla console magneticamente; ogni controller può inoltre essere utilizzato come fosse un mouse. La console presenta anche uno stand regolabile e due porte USB-C, di cui una inferiore e una superiore. Quest’ultima può essere utilizzata per la ricarica mentre la console è appoggiata a una superficie piana, o per collegare una telecamera compatibile.

Nintendo Switch 2 dispone di una memoria integrata di 256GB che viene definita più veloce rispetto a quella della console precedente, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli tecnici. Viene tuttavia precisato che la memoria può essere espansa solo tramite schede microSD Express. Inoltre la console supporta l’audio spaziale 3D in modalità portatile o da tavolo, oppure mentre si indossano delle cuffie. Per finire, collegando la nuova base per Nintendo Switch 2 a una TV è possibile sfruttare una risoluzione video fino a 4K e giocare con frame rate fino a 120 fps con i titoli e le TV compatibili. La base è inoltre dotata di una ventola integrata per un migliore raffreddamento della console.

Tra le nuove funzioni della console spicca la feature GameChat, accessibile tramite il tasto “C” sul Joy-Con 2 destro. GameChat permette ad amici online in tutto il mondo di sentirsi seduti fianco a fianco sullo stesso divano, condividendo una stanza di chat vocale grazie al microfono integrato nella console. È inoltre possibile condividere la propria sessione di gioco in tempo reale o usare la chat video, a patto di aver collegato una telecamera compatibile.

Nintendo Switch 2 uscirà il 5 giugno e verrà venduta al prezzo di € 469,99 nella versione standard, oppure € 509,99 in un bundle contenente una copia digitale di Mario Kart World, annunciato anch’esso durante il Direct. Ricordiamo che la console sarà compatibile con la maggior parte dei giochi pubblicati su Nintendo Switch, alcuni dei quali riceveranno un’edizione migliorata per Switch 2: tra questi non solo The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ma anche Super Mario Party Jamboree e Kirby e la terra perduta.

Per finire, riportiamo di seguito il contenuto della confezione di Nintendo Switch 2:

Console Nintendo Switch 2

Controller Joy-Con 2 (L+R)

Impugnatura Joy-Con 2

Laccetti per Joy-Con 2

Base per Nintendo Switch 2

Cavo HDMI ad altissima velocità

Blocco alimentatore per Nintendo Switch 2

Cavo di ricarica USB-C