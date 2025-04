Annunciato Mario Kart World, in uscita con Nintendo Switch 2

Durante la presentazione di Nintendo Switch 2, di cui abbiamo riportato tutti i dettagli in un articolo apposito, la Casa di Kyoto ha annunciato anche Mario Kart World, uno dei videogiochi disponibili al lancio della nuova console.

Questo nuovo capitolo della serie supporterà gare con un massimo di 24 giocatori in un vasto mondo interconnesso, dove sarà possibile gareggiare senza sosta in percorsi collegati tra loro. Viene introdotta anche la modalità Corsa Libera, che permette di uscire dai tracciati e guidare in qualsiasi direzione si voglia, esplorando le aree che più incuriosiscono e scattando foto in punti panoramici con un gruppo di amici. Accanto alla Corsa Libera vi è anche la modalità Sopravvivenza, in cui i giocatori sfrecciano senza soste su più percorsi consecutivi: se un giocatore passa un portale ma occupa una posizione troppo bassa in graduatoria, sarà eliminato dalla gara.

Mario Kart World sarà disponibile assieme a Nintendo Switch 2 il 5 giugno 2025. Ulteriori dettagli sul gioco verranno rivelati durante un Direct che verrà trasmesso il 17 aprile alle ore 15:00.